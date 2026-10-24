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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع صبي في انقلاب تروسيكل على هضبة قرية النزلة في الفيوم

تروسيكل
تروسيكل
قسم الحوادث

لقي صغير يدعى عمر حسن يبلغ من العمر 14 عاما مصرعه إثر انقلاب تروسيكل كان يقوده بهضبة قرية النزلة التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة.

تلقى اللواء أشرف عبد الموجود مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي يفيد بمصرع صغير يبلغ من العمر 14 عاما في حادث انقلاب تروسيكل أثناء قيادته بمنطقة هضبة قرية النزلة بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمعاينة مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ.

كواليس حادث تروسيكل أبشواي

أسفر الحادث عن مصرع الصغير عمر حسن وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتشير المعلومات الواردة بشأن الحادث إلى أن السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة تسببا في انقلاب التروسيكل الذي كان يقوده الصغير بهضبة قرية النزلة التابعة لمركز أبشواي.

تحقيقات في حادث صغير الفيوم

وفي السياق ذاته تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابساته وقررت النيابة العامة تسليم الجثمان عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن واستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وفقا للقانون.

الفيوم أبشواي حادث ابشواي مديرية أمن الفيوم اخبار الحوادث

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