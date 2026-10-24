ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة 6 سبائك ذهبية من محل للمشغولات الذهبية بمحافظة الفيوم وضبط الشقيقين المتهمين بارتكاب الواقعة بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله مالكة المحل من تعرضها للسرقة بأسلوب المغافلة.



تفاصيل سرقة السبائك الذهبية

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 أكتوبر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم بلاغا من مالكة محل للمشغولات الذهبية أفادت فيه بحضور أحد الأشخاص إلى المحل وإيهامها برغبته في شراء كمية من السبائك الذهبية ثم استولى على 6 قطع منها مستغلا انشغالها وفر هاربا وبتكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بالاشتراك مع شقيقه وتبين أنهما يقيمان بمحافظة الإسكندرية ولهما معلومات جنائية.



اعترافات المتهمين تكشف مصير المسروقات

وبمواجهة الشقيقين أقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن سيارة ملاكي وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات التصرف في المسروقات وكشفت التحريات أن المتهمين باعا السبائك الذهبية المستولى عليها إلى مالكي محلين للمشغولات الذهبية بدائرتي قسمي شرطة باب شرق والمنشية بمحافظة الإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالكي المحلين وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات وأرشدا عن السبائك الذهبية المستولى عليها.



استكمال التحقيقات في الواقعة

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في الواقعة فيما جار استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.