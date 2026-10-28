تحركات حماية المستهلك لظبط العروض الوهمية في موسم التخفيضات.. تفاصيل

قال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدعم مواسم التخفيضات والعروض، لأن تلك المواسم تمثل فرصة حقيقة لحصول المواطن على احتياجاته بأسعار تنافسية.

وأضاف الجزار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن مواسم التخفيضات لها ضوابط محددة، ومن أبرزهم وجود جدية في التخفيضات والعروض بشفافية كاملة.

وأكمل: بعض المتاجر تقوم بزيادة سعر السلعة قبل موسم العروض والتخفيضات، وذلك يعرف والتخفيضات الوهمية.

وأوضح أن حق المستهلك في الاسترجاع هي 15 يوما ولمدة 30 يوما إذا كانت البضائع بها عيوب صناعة، مشددا على أن حق العميل في الاستبدال والاسترجاع في كل وقت.

ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تشمل متابعة المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية وهناك انتشار على أرض الواقع أيضا.