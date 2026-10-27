قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح حسب الله: شفافية الرئيس السيسي وأرقامه المباشرة تواجه الشائعات
القبض على إيطالي خطط لهجمات ضد مسجد وكنيس يهودي في ميلانو
هيئة بحرية: اشتعال النيران في سفينة وغرقها قبالة سواحل عُمان
بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك
2500 مشارك من 65 دولة.. وزير الري يستعرض حصاد أسبوع القاهرة للمياه ويعلن موعد الدورة العاشرة
مصطفى بكري: انتظام عمليات شحن الكهرباء على مستوى الجمهورية.. والشركة تنفي توقف الخدمة
مريض نفسي.. القبض على طالب خلع ملابسه العلوية واعتلى سيارة بالجيزة
بعضها ارتفع وبعضها ثابت.. ماذا حدث في شهادات ادخار بنك مصر بعد قرار المركزي اليوم برفع الفائدة؟
الحق بالدواء يمهل نقابة المهن التمثيلية 30 يومًا للتحرك ضد الإعلانات المضللة
إصابة 3 أشخاص في انقلاب شاحنة على طريق العوينات – توشكى
مقتل وإصابة 15 شخصا جراء تحطم مروحية لقوات الانتشار السريع الأوروبية في البوسنة
مصطفى بكري: الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت أهمية أمن الطاقة.. وأوروبا تواجه اختبارا صعبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حماية المستهلك: غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية

نخفيضات الجمعة البيضاء
نخفيضات الجمعة البيضاء
محمود محسن

حذر إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، من التلاعب بنسب الخصم أو الإعلان عن تخفيضات وهمية خلال موسم الجمعة البيضاء، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه أو قيمة السلعة المخالفة إذا تجاوزت هذا المبلغ.

وقال إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن أعمال الرقابة ستشمل المتاجر التقليدية ومواقع البيع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتحقق من مصداقية العروض المتاحة للمستهلكين.

وتابع أن مفتشي الجهاز سيفحصون الفواتير وسجلات الأسعار السابقة للمنتجات، مع مراجعة أسعارها خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، للتأكد من أن التخفيضات المعلنة تعكس انخفاضا فعليا في الأسعار، وليست مجرد حيلة تسويقية تعتمد على زيادة السعر أولا ثم الإعلان عن خفضه لاحقا.

رفع أسعار السلع قبل طرحها 

وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن شكاوى المواطنين خلال مواسم التخفيضات تتنوع بين عدم تسليم المنتجات بعد شرائها، وعدم تطبيق الخصومات المعلن عنها، فضلا عن رفع أسعار السلع قبل طرحها ضمن العروض الترويجية، مؤكدا أن هذه الممارسات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

إسلام الجزار جهاز حماية المستهلك العقوبات السلعة المخالفة الحملات التفتيشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

ترشيحاتنا

الأهلي

بعد الفوز على مودرن.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يعلن دخول كبار السن مراكز الشباب مجانًا بجميع المحافظات اعتبارًا من نوفمبر

بيراميدز

بيراميدز يتعادل مع وادي دجلة في الشوط الأول بالدوري المصري

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد