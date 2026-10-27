حماية المستهلك: غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب تخفيضات الجمعة البيضاء الوهمية

حذر إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، من التلاعب بنسب الخصم أو الإعلان عن تخفيضات وهمية خلال موسم الجمعة البيضاء، مؤكدا أن العقوبات قد تصل إلى مليوني جنيه أو قيمة السلعة المخالفة إذا تجاوزت هذا المبلغ.

وقال إسلام الجزار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن أعمال الرقابة ستشمل المتاجر التقليدية ومواقع البيع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتحقق من مصداقية العروض المتاحة للمستهلكين.

وتابع أن مفتشي الجهاز سيفحصون الفواتير وسجلات الأسعار السابقة للمنتجات، مع مراجعة أسعارها خلال الشهر أو الشهرين الماضيين، للتأكد من أن التخفيضات المعلنة تعكس انخفاضا فعليا في الأسعار، وليست مجرد حيلة تسويقية تعتمد على زيادة السعر أولا ثم الإعلان عن خفضه لاحقا.

رفع أسعار السلع قبل طرحها

وأشار المتحدث باسم الجهاز إلى أن شكاوى المواطنين خلال مواسم التخفيضات تتنوع بين عدم تسليم المنتجات بعد شرائها، وعدم تطبيق الخصومات المعلن عنها، فضلا عن رفع أسعار السلع قبل طرحها ضمن العروض الترويجية، مؤكدا أن هذه الممارسات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.