رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

مع نهاية الأسبوع، يواصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ، دون تغييرات جذرية في قيمته الرسمية بالبنوك.

ويأتي هذا الثبات في إطار سياسة البنك المركزي المصري لضبط الأسواق ومنع التقلبات الحادة في أسعار الصرف، خصوصًا مع تراجع مؤشرات التضخم في البلاد خلال شهر يونيو.

سحب 310.4 مليار جنيه

في خطوة تعكس سياسة نقدية أكثر تحفظًا تجاه السيولة في الأسواق، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة نقدية من فائض السيولة لدى 19 بنكًا داخل الجهاز المصرفي، بقيمة بلغت 310.4 مليار جنيه، وذلك عبر آلية عطاء السوق المفتوحة للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت.

تأتي هذه العملية ضمن آلية يتم تطبيقها بشكل منتظم كل يوم ثلاثاء، وتستهدف التحكم في حجم السيولة داخل السوق المصرفي، وضبط معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار النقدي.

في هذا التقرير نرصد سعر الدولار اليوم الخميس 17-7-2025 في عدد من البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري في نهاية تعاملات اليوم أن سعر الدولار سجل:

49.36 جنيهًا للشراء

49.49 جنيهًا للبيع

وهو نفس السعر الذي تم تسجيله في الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى استقرار فعلي بسوق الصرف الرسمية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

في أكبر البنوك الحكومية ، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ما يلي:

49.37 جنيهًا للشراء

49.47 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي بالسوق نفس المستويات تقريبًا:

49.36 جنيهًا للشراء

49.46 جنيهًا للبيع

وتُظهر المؤشرات أن هناك استقرارًا عامًا في أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك الحكومية.

سعر الدولار في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB)

واصل كل من بنك القاهرة وCIB، أحد أبرز البنوك الخاصة العاملة في السوق، تسجيل نفس سعر الدولار:

49.37 جنيهًا للشراء

49.47 جنيهًا للبيع

ويُلاحظ أن البنوك الخاصة لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها الحكومية في أسعار الصرف خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما في بنك الإسكندرية، فقد تراوح السعر بين:

49.36 إلى 49.37 جنيهًا للشراء

49.46 إلى 49.47 جنيهًا للبيع