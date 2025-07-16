استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 16 يوليو 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاربعاء 16يوليو 2025 .





سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك مصر

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول

49.61 جنيه للشراء — 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي

49.64 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك أبوظبي الأول

49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن في بنك الأهلي الكويتي

49.63 جنيه للشراء — 49.73 جنيه للبيع



ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوءالأسواق العالمية.