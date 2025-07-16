قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مفاجأة.. بند في عقد بيع حمدي فتحي للوكرة يمنع انتقاله لبيراميدز دون الرجوع للأهلي
بيجهزوا لفرح ابن عمهم.. مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية في البحيرة| القصة الكاملة
أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك
تعدى على فتاتين بالتجمع.. عقوبات رادعة تواجه سائقا بتطبيق نقل شهير
أفضل طريقة لبر الوالدين بعد وفاتهما.. روشتة من العلماء
5 أعمال مستحبة بين الأذان وإقامة الصلاة.. اغتنم ثوابها
مسؤول بالحزب الاشتراكى الألمانى : جريمة قتل رحمة عياط "متطرفة"
ما حكم قضاء الصلاة الجهرية دون الجهر بالقراءة؟ دار الإفتاء تجيب
خطوة بخطوة.. كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدواجن الآن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض
والدة حفيدة أم كلثوم لصدى البلد: بنتي اعتزلت الفن والحجاب ليس السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

الدولار والجنيه
الدولار والجنيه
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025، مقابل الجنيه، استقرت في جميع البنوك العاملة في مصر، عقب تراجعه أمس

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية .

قدم  بنك أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه مسجلا 49.44 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم


سعر الدولار في البنك العقاري العربي 49.43 جنيه للشراء  و49.53 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في ميد بنك  49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك نكست 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 


سعر الدولار في اتش اس بي سي  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

 


سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار  في البنك العربي الافريقي  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قطر الوطني  49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 49.33 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع.


 

الدولار أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه البنك الأهلي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

الإيجار القديم

قبل تصديق الرئيس.. هل تشمل تعديلات الإيجار القديم عقود إيجار الـ59 سنة؟

مشغولات ذهبية

متأثرا بالانخفاض العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

خالد الغندور

عايز يروح بيراميدز بأي طريقة| خالد الغندور يفاجئ جماهير الزمالك بخبر صادم

ترشيحاتنا

أرشيفية

حبس موظف تحر.ش بزميلته داخل مقر الشركة بالجيزة

آلة حادة

شاب ينهي حياة والدته المسنة بآلة حادة في قنا

واقعة السرقة

الكاميرات ترصد سرقة سيدة لمصوغات من داخل محل بالجيزة.. وتحرك عاجل من الأمن

بالصور

مش طعم لذيذ بس.. شوربة البصل فيها كنز صحي لا يعرفه الكثيرون

فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية
فوائد شوربة البصل الصحية

ودعي البقع وبهتان البشرة.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة ونتائج مضمونة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

لإعادة الكثافة واللمعان.. 5 وصفات طبيعية لملء فراغات الشعر

وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر
وصفات طبيعية لملئ فراغات الشعر

7 علامات إذا ظهرت.. عليك فورا بعمل تحليل وظائف الكلى

علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر
علامات إذا ظهرت عليك قد تعني أن الكلى في خطر

فيديو

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد