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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر تراجعه على مدار تعاملات الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد”سعر الدولار، أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية) لنحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنوك (قناة السويس، قطر الوطني) ليسجل 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنوك (الأهلي المتحد، إتش إس بي سي"HSBC"، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولية) نحو  49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، القاهرة،  الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، البركة، الكويتي الوطني) نحو 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك التعمير والإسكان لنحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنوك(ميد بنك، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول) لنحو 49.34  جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 49.36 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار  اليوم الأربعاء

49.40 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار  اليوم الأربعاء

49.40 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار  اليوم الأربعاء

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك  اليوم الأربعاء

50.31 جنيه. 

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصرى مصرف أبوظبي الإسلامي قطر الوطني

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