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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

2.2 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع صغير ومتناهي لشباب الإسكندرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوفد المرافق له بديوان المحافظة، حيث عقد الجانبان اجتماعا بحثا خلاله تعزيز سبل التعاون في مجالات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتيسير الخدمات لأصحاب المشروعات والتركيز على المشروعات الصناعية خاصة في برج العرب ومنطقة مرغم وذلك تماشيا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل التعاون بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية للمواطنين والتركيز على الشباب والمرأة والخريجين الجدد، وتمكينهم من الاستفادة من تلك الخدمات لإقامة المزيد من المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المناطق الاستثمارية في المحافظات وكذلك استغلال الفرص الواعدة ودعم التكتلات الإنتاجية. حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس و الاستاذ محمد مدحت نائبي الرئيس التنفيذي للجهاز و لفيف من قيادات محافظة الإسكندرية 

وأكد رحمي حرص الجهاز على التوسع في التمويلات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحتها بأيسر الطرق الممكنة للشباب من أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لإطلاقها وضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.

من جانبه، أوضح الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتمتع بفرص استثمارية واعدة وتعد من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة مع وجود عدد من المناطق الصناعية ومن أهمها برج العرب وأضاف أننا نعمل في المحافظة على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية القائمة ومساعدتها على الاستمرار والتوسع مشيرا إلى التعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، في تيسير وإتاحة التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب هذه المشروعات للاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لهم، وأضاف أننا نعمل أيضا مع الجهاز لتشجيع الشباب على التوجه للعمل الحر وبدء مشروعاتهم الجديدة مما يسهم في توفير فرص عمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

وأكد المحافظ على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة في توفيق أوضاع المشروعات  والعمل على ضمها للقطاع الرسمي وتعزيز فرصها في النجاح وتمكينها من الاستفادة من المزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

واكد  باسل رحمي  أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت بما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية عمل. و اشار إلي اهتمام الجهاز بتوعية اصحاب المشروعات بالقوانين الداعمة لإعمالهم و علي راسها 

  الاستفادة من قانون 6 لعام 2025 والذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات وذلك بدء من 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات التي كانت تفرض علي  المشروعات الصغيرة…

وفي اطار الاجتماع  قام كل من السيد المحافظ والرئيس التنفيذي للجهاز بتسليم عدد من شيكات الإقراض المباشر لخمس من أصحاب المشروعات، كما سلم رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لعدد 5 آخرين من أصحاب المشروعات.

كما قام رحمي  بزيارة لمكتبة الإسكندرية حيث التقى  الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وبحثا تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعها الجهاز مع المكتبة، العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

المشروعات الصغيرة المشروعات المتوسطة تمويل المشروعات

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