انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في مصر على مدار تعاملات الأسبوع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار، أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في البنوك القطاع الخاص والعام.

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، نكست، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية) لنحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنوك (قناة السويس، قطر الوطني) ليسجل 49.39 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى في بنوك (الأهلي المتحد، إتش إس بي سي"HSBC"، العربي الإفريقي الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، الشركة المصرفية الدولية) نحو 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (تنمية الصادرات، العقاري المصري العربي، القاهرة، الأهلي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، البركة، الكويتي الوطني) نحو 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصر في بنك التعمير والإسكان لنحو 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنوك(ميد بنك، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول) لنحو 49.34 جنيه للشراء و49.44 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي الأول نحو 49.30 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 49.36 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس

49.40 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم الخميس

49.40 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الخميس

49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم الخميس

50.31 جنيه.