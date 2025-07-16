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ارتفاع عالمي واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع عالمي واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

صعدت أسعار الحديد في الأسواق العالمية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو، بينما استقرت أسعاره محليا، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025.

أسعار الحديد عالميا 

ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2025، لتسجل 347 دولارا / طن، مقارنة بـ 345 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بزيادة 2 دولار، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 101 دولار / طن بزيادة دولار واحد، مقارنة  نحو 98 دولارا / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 450 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 430 – 455 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 540 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 545 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر
استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء:

 
سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز. 
بلغ سعر الطن نحو  37.850  جنيها من حديد بشاي.
وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.
وبلغ سعر الطن بنحو 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.
وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.
وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.
كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.
وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي. 
وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.
وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

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