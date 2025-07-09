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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.
 

أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر
تباينت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37.254 جنيها.
 

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الأربعاء: 
سجل سعر  الطن نحو 38.500 جنيه من حديد عز. 
بلغ سعر الطن نحو  37.850  جنيها من حديد بشاي.
وصل سعر الطن نحو 37.500 جنيه حديد المصريين.
وبلغ سعر الطن بنحو 37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.
وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه من شركة بيانكو.
وبلغ سعر الطن  نحو 37 ألف جنيه من شركة الجيوشي للصلب.
كما سجل سعر الطن نحو 36.200 جنيه من شركة العشري للصلب.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.
وسجل سعر الطن نحو 35 ألف جنيه من شركة الكومي. 
وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة سرحان.
وبلغ سعر الطن 34 ألف جنيه من حديد مصر ستيل.

أسعار الحديد عالميا
استقرت أسعار الخردة خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2025، لتسجل 345 دولارا / طن، مقارنة بـ 342 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي بدون تغير، وفقا للأسعار المعلنة فى أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 98 دولارا / طن بزيادة دولار واحد ، مقارنة  نحو 97 دولارا / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 430 – 455 دولارا للطن، بينما كانت ما بين 435 – 460 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 505 – 545 دولارا / طن، بينما كانت ما بين 505 – 550 دولارا للطن في الأسبوع الماضي.

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