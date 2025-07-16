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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم 16 يوليو 2025.. وعيار 21 يخسر 25 جنيها

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
خدمات صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 في مصر، انخفاضًا جديدًا ملحوظًا على مستوى كافة الأعيرة، في تطوّر يهم جميع الفئات، من المستثمرين الكبار إلى المقبلين على الزواج. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات سوق الذهب عالميًا واستقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. 

انخفاض أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

سجّلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا في جميع الأعيرة، وخاصة الذهب عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا ومبيعًا بين المصريين. فبعد أن بلغ سعر البيع أمس 4665 جنيهًا وسعر الشراء 4645 جنيهًا، انخفض اليوم إلى:

سعر البيع: 4640 جنيهًا

سعر الشراء: 4620 جنيهًا

ويأتي هذا التراجع في سياق انخفاض نسبي في السعر العالمي لأوقية الذهب، إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار محليًا، ما أثر على السوق.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، وفيما يلي عرض تفصيلي لأسعار البيع والشراء لكل عيار من أعيرة الذهب المختلفة:

سعر الذهب عيار 24:
يُعد الأعلى من حيث النقاء، وسجّل اليوم سعر بيع بلغ 5302.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5280 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22:
من الأعيرة التي يفضلها البعض لصلابته، وقد سجل اليوم سعر بيع 4861 جنيهًا، وسعر شراء 4840 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21:
هو العيار الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، وسجل اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 سعر بيع 4640 جنيهًا، وسعر شراء 4620 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18:
يُستخدم بكثرة في صناعة الحلي، وسجّل اليوم سعر بيع 3977.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 3960 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14:
يعتبر اقتصاديًا ومناسبًا للميزانيات المحدودة، وسجل اليوم سعر بيع 3093.25 جنيهًا، وسعر شراء 3080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12:
وهو الأقل نقاءً من الأعيرة المتداولة، وقد بلغ سعر البيع اليوم 2651.5 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 2640 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 9:
نادر الاستخدام في مصر، وسجل اليوم سعر بيع 1988.5 جنيهًا، وسعر شراء 1980 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما عن أسعار الجنيه الذهب، فقد تأثرت أيضًا بالهبوط العام في السوق، ليسجل اليوم:

سعر البيع: 37120 جنيهًا

سعر الشراء: 36960 جنيهًا

سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم

أما على المستوى العالمي، فقد سجلت أوقية الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت:

سعر البيع: 3327.68 دولارًا

سعر الشراء: 3327.39 دولارًا

ويُلاحظ من ذلك تراجع بقيمة 3 دولارات تقريبًا مقارنة بيوم أمس، وهو ما انعكس بوضوح على أسعار الذهب في مصر.

أسباب انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة لدى المتابعين للسوق المحلي والمستثمرين في المعدن الأصفر. 

ويمكن تفسير هذا الانخفاض المفاجئ في أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية متداخلة، من أبرزها:

1. تراجع أسعار الذهب عالميًا

من أهم أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم هو الانخفاض النسبي الذي شهدته أوقية الذهب في السوق العالمية، والتي سجّلت هبوطًا قدره 3 دولارات تقريبًا مقارنة بأمس. 

ويتأثر السوق المصري بشكل مباشر بأي تحرك في السعر العالمي، سواء بالصعود أو الهبوط.

2. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ساهم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار محليًا في كبح جماح أسعار الذهب. فعندما يتراجع الدولار أو يستقر، يقل الضغط على السوق المحلي مما يؤدي إلى تراجع في الأسعار، خاصة وأن الذهب يُسعّر عالميًا بالدولار.

3. حالة من الترقب في الأسواق

تشهد الأسواق حاليًا حالة من الترقب من جانب التجار والمستهلكين، نتيجة لتقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتخوف من قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. هذا الترقب يؤدي غالبًا إلى تراجع الطلب على الذهب، وبالتالي انخفاض الأسعار.

4. قلة الإقبال المحلي على الشراء

لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في الطلب المحلي على الذهب، سواء من قبل المستهلكين العاديين أو من تجار الجملة، نتيجة ارتفاع الأسعار في الفترات السابقة. 

ومع انخفاض القوة الشرائية، يضطر التجار إلى خفض الأسعار لجذب المشترين، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض تدريجي في أسعار الذهب اليوم.

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