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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب تطورات الرسوم الجمركية

ارشفيه
ارشفيه
وكالة

انخفضت أسعار الذهب مع ترقب المشاركين في السوق للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية الأميركية، بينما كشف تقرير التضخم عن ارتفاع موافق للتوقعات في مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر يونيو الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3328.06 دولار للأونصة في الساعة 01:45 مساءًبتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش)


 

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 3336.7 دولار عند التسوية.

يأتي ذلك بعد صعود عملة الدولار الأميركي بنسبة 0.6% خلال تعاملات الثلاثاء، مما قلل من جاذبية الذهب لدي حائزي العملات الأخرى.

من جانبه، علق نائب الرئيس وكبير استراتيجي المعادن في شركة Zaner Metals، بيتر غرانت: "أعتقد أن السوق لاتزال تركز على الرسوم الجمركية، مما يُبقي الذهب مدعوماً. ما زلت متفائلًا بشأن الذهب، على الرغم من أننا ضمن النطاق الذي كان قائماً منذ منتصف مايو.

وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، هدد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفرض رسومجمركية  30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.

في سياق آخر، كشفت بيانات أميركية صادرة يوم الثلاثاء عن زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة0.3% خلال يونيو على أساس شهري، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك بعد زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في مايو. وكان هذا الارتفاع الأكبر منذ شهر يناير الثاني ٠

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي التابعة له، أن أسعار المستهلكين منخفضة، وينبغي على الاحتياطي الفدرالي خفض معدل الفائدة.

وتشير الترجيحات إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد يتمكن من البدء في خفض معدلات الفائدة بحلول شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما استمر المتداولون في رهانهم عليه بعد صدور البيانات.
 

وقال تاجر المعادن المستقل، تاي وونغ: "بصراحة، من المتوقع أن يكون الذهب أكثر انتعاشاً. ويبدو أن هذا يعزز الرأي القائل بأننا بحاجة إلى محرك جديد لدفع الذهب إلى ما فوق 3400 دولار".

وعن أسعار المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 37.79 دولار للأونصة، وذلك بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2011 يوم الاثنين.

وعلق بيتر غرانت قائلاً: "هدفي التالي للفضة هو 41.61 دولار للأونصة. أعتقد أن السوق سينظر إلى أي تراجع على أنه فرصة للشراء".

أيضاً من بين المعادن الأخرى زادت أسعار البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1371.49 دولار، كما ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة0.5% إلى 1198.97 دولار.

الماضي الفورية بنسبة

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