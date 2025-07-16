قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجدد الاشتباكات في السويداء بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار
إصابة 6 أطفال في حريق بمعرض موبيليا بجمصة
مريض نفسي.. القبض على المتهم بترويع المارة بأحد شوارع الدقهلية
وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
مصر تكثف تحركاتها لتذليل العقبات أمام هدنة غزة.. مباحثات دبلوماسية مع الأطراف كافة
السيطرة على حريق في شقة بالهرم دون خسائر بشرية
لمحبي المغامرات والطبيعة.. وزارة السياحة تتوسع في برامج الرحلات الصحراوية
10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات
حماس تستولي على مسيّرات صينية لجيش الاحتلال
تصعيد إسرائيلي على الحدود السورية.. كتيبتان إضافيتان وتحذيرات من ضربات مستمرة
لحديثي التخرج..فتح باب التقديم لوظيفة”معلم متدرب” في المدارس المصرية اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب اليوم  في مصر ارتفاع اليوم الاربعاء 16 يوليو 2025 استقرارًا ، بعد موجة ارتفاعات ملحوظةخلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.


 

أسعار الذهب في السوق المحلية:


 

عيار 24: 5303 جنيهات للبيع، 5280 جنيهًا للشراء


 

عيار 21: 4640 جنيهًا للبيع و4620 جنيهًا للشراء


 

عيار 18: عيار 18: 3977 جنيهًا للبيع، 3960 جنيهًا للشراء


 

عيار 14: 3093 جنيهًا للبيع، 3080 جنيهًا للشراء


 

عيار 12: 2651 جنيهًا للبيع، 2640 جنيهًا للشراء


 


 

الجنيه الذهب: ـ 36640 جنيه


 

عوامل مؤثرة على الأسعار:


 

تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملاتالرئيسية.


 

توقعات مستقبلية:


 

توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلعالعالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العامأو في عام 2026.

العالمية 36640 جنيه عيار 14 3093 جنيهًا للبيع 3080 جنيهًا للشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

حادث محور ديروط

3 وفيات و21 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات في زفة بمحور ديروط

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يتمنى الشفاء للاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

وزارة الاوقاف

"نعمة الماء وحرمة التعدي عليها" في ندوة بأوقاف السويس

خطوات لتعليم الأبناء الصلاة وقت الإجازة الصيفية

خطوات لتعليم الأبناء الصلاة وقت الإجازة الصيفية

وزارة الأوقاف تكرم ٤٠ إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة

وزارة الأوقاف تكرم 40 إمامًا من مديرية القليوبية بعد اجتيازهم دورة تدريبية مكثفة

بالصور

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد لـ الغدة الدرقية؟

كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟
كيف تحمي نفسك من النشاط الزائد الغدة الدرقية؟

إطلالة جذابة.. هنا الزاهد تثير ضجة في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع أنزيمات الكبد؟

هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟
هل هناك علاقة بين نشاط الغدة وارتفاع انزيمات الكبد؟

على الحصان.. رنا رئيس تثير الجدل بظهورها الأخير

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

وليد توفيق

وليد توفيق: أمال ماهر كانت السبب في انتشار أغاني أم كلثوم بين الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد