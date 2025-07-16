وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

واصلت العملات الأجنبية تراجعها في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدولار أنخفاض بقيمة 17 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي مستهل التعاملات، ليسجل اليوم 49.47 جنيه للبيع

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأبعاء 16 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 49.37 جنيه.

سعر البيع:49.47 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.27 جنيه.

سعر البيع: 32.45 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 35.96 جنيه.

سعر البيع: 36.09 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 57.26 جنيه.

سعر البيع: 57.52 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 66.07 جنيه.

سعر البيع: 66.36 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 61.55 جنيه.

سعر البيع: 61.80 جنيه.



أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.87 جنيه.

سعر البيع: 6.89 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 33.09 جنيه.

سعر البيع: 33.28 جنيه.

تثبيت سعر الفائدة

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة هذا العام.