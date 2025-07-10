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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر،  خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 49.58 جنيه.
سعر البيع:49.68 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.27 جنيه.
سعر البيع: 32.45 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
 سعر الشراء: 36.16 جنيه.
سعر البيع: 36.36 جنيه.
 

أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الخميس
بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 57.95 جنيه.
سعر البيع: 58.26 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 67.25 جنيه.
سعر البيع: 67.60 جنيه. 
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
 سعر الشراء: 62.13 جنيه.
سعر البيع: 62.45 جنيه.
 

أسعار العملات الآسيوية في مصر  اليوم الخميس

سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.90 جنيه.
سعر البيع: 6.92 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 34.68 جنيها.
سعر البيع: 34.90 جنيه. 

سعر صرف الدولار أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الأسترالي العملات الأوروبية سعر الجنيه الإسترليني

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