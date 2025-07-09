الأسواق الإماراتية تقود ارتفاعات البورصات العربية في ختام الأربعاء

حركة أسواق المال العربية ختام الأربعاء

-ارتفاع جماعي لأسواق المال الإماراتية

- تباين مؤشرات البورصة المصرية

- مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام جلسات اليوم، حيث ارتفعت بورصات الإمارات وعُمان والبحرين و الأردن والكويت، وتباينت المصرية وتراجعت السعودية والقطرية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.

أسواق المال العربية

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من مكاسب قوية لعدد من الأسهم القيادية، وسط تداولات نشطة تعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 5833 نقطة، مدفوعاً بحجم تداول بلغ 743.656 مليون سهم، وبقيمة تداولات إجمالية وصلت إلى 1.173 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10049 نقطة، وسط تداولات بلغت 518.958 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 1.340 مليار درهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار (49.23) نقطة، ما نسبته (0.58%) ليصل إلى مستوى (8545.28) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (640.6) مليون سهم بقيمة (138.2) مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ عبر (30274) صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة (0.36%) ما يعادل (26.29) نقطة، ليبلغ مستوى (7337.25) نقطة من خلال تداول (383.2) مليون سهم عبر (18525) صفقة نقدية بقيمة (53.9) مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول (75.38) نقطة بنسبة (0.62%) لينهي تداولاته عند مستوى (9268.95) نقطة من خلال تداول (257.4) مليون سهم عبر (11749) صفقة بقيمة (84.3) مليون دينار.

في موازاة ذلك حقق مؤشر "رئيسي 50" مكاسب بنحو (2.69) نقطة ما نسبته (0.04%) ليصل إلى مستوى (7381.49) نقطة من خلال تداول (302.5) مليون سهم عبر (11530) صفقة نقدية بقيمة (40.4) مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، على ارتفاع قدره (2.66) نقطة، ليصل عند مستوى 1,963.54 نقطة، مقارنة مع معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع الصناعات.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى (866.11) نقطة بارتفاع قدره (4.32) نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (5) ملايين و(130) ألفًا و(955) سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها مليونًا و(430) ألفًا و(201) دينار بحريني، نتيجة تنفيذ 127 صفقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (4596.69) نقطة مرتفعًا (43.2) نقطة وبنسبة (0.95%) مقارنة مع آخر جلسة.

وبلغت قيمة التداول (41) مليونًا و(788) ألفًا و(740) ريالًا عُمانيًّا مرتفعة بنسبة (88.3%) مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (0.293%) عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (28.39) مليار ريال عُماني.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة (0.31%)، لتنهي تداولاتها عند مستوى (2844.27) نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة (4.6) ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو (9.2) ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ (3539) صفقة.

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين أداء مرشراتها، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 70، مقابل صعود مؤشرا إيجي إكس 30 ومؤشر المائة.

وعزز مشتريات المتعاملين العرب والأجانب من صعود البورصة فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (16.34) نقطة، ليقفل عند مستوى (11277.73) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (347) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (140) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (109) شركات على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (104.43) نقاط ليقفل عند مستوى (27448.22) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على تراجع بواقع (4.01) نقاط، ما نسبته (0.04) في المئة، ليصل عند مستوى (10829.86)نقطة.

وبلفت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة (110) ملايين و(781) ألفًا و(463) سهمًا، بقيمة (320) مليونًا و(342) ألفًا و(137.196) ريالًا قطريًا، نتيجة تنفيذ 14943 صفقة في جميع القطاعات.