البورصة تربح مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين أداء مرشراتها، حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 70، مقابل صعود مؤشرا إيجي إكس 30 ومؤشر المائة.

وعزز مشتريات المتعاملين العرب والأجانب من صعود البورصة فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة.

صعود مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.