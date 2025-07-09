مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم بفضل قطاع البنوك.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.8 % مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يونيو الماضي.

وقفز المؤشر الإيطالي 1.6% مسجلا أعلى مستوياته منذ 2007.

كان بنك يونيكريديت من بين أكبر الرابحين على المؤشر، إذ ارتفع 4.6% إلى أعلى مستوياته منذ 2011.

وارتفع المؤشر الفرعي لبنوك منطقة اليورو 2.7 % إلى أعلى مستوى له منذ 2010. فيما صعد سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 4%.

ارتفاع المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية

وتقدم المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية الأوروبية 1.4% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع سهم "رينك" الألمانية للصناعات الدفاعية 5%بعد أن ذكر تقرير لبلومبرج أن الشركة تدرس بيع وحدتها المتخصصة في الصناعات المدنية أو حصة فيها.

وانخفضت أسهم بعض شركات الأدوية الأوروبية، بما في ذلك سهم شركة زيلاند فارما الذي تراجع 2.7 % وسهم شركة نوفو نورديسك الذي هبط 1.5%.