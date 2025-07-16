أسعار العملات العربية الآن في مصر

هبطت أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسجل الدينار الكويتي أغلي العملات سعرا انخفاض بقيمة 94 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 160.84 جنيه.

سعر البيع: 161.81 جنيه.

ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 13.11جنيه.

سعر البيع: 13.18 جنيه.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء :

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.46 جنيه.

سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء :

سعر الشراء: 129.60 جنيه.

سعر البيع : 131.22 جنيه.

سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 12.53 جنيه.

سعر البيع: 13.57 جنيه.

سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 69.12 جنيه.

سعر البيع: 69.87 جنيه.

سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سعر الشراء: 126.96 جنيه.

سعر البيع: 128.49 جنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان.