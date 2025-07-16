تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة مصر بختام اليوم الأربعاء، ليهبط المؤشر الرئيسي دون 33500 نقطة، بضغط مبيعات محلية وعربية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 33473 نقطة .

وهبط رأس المال السوقي 16.28 مليار جنيه ليصل إلى 2.377 تريليون جنيه.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10119 نقطة، فيما هبط المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13696 نقطة.

تعاملات المستثمرين

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 62.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع بصافي قيمة 25.05 مليون جنيه و 37.9 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت المؤسسات المحلية والعربية للبيع بصافي 106.7 مليون جنيه و 9.03 مليون جنيه على التوالي، بينما اشترت الأجنبية بصافي 62.3 مليون جنيه.