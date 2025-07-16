سعر الدولار الآن في مصر.. ارتفاع جديد وسط ترقب السوق

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات نهاية اليوم، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري. وتراوح سعر الشراء بين 49.37 جنيه و49.40 جنيه، في حين بلغ سعر البيع ما بين 49.47 جنيه و49.50 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار وسط ترقّب من المستثمرين والأفراد لتأثيرات العوامل الاقتصادية الإقليمية والعالمية على سوق الصرف، خاصة في ظل تحركات مستمرة بأسعار الذهب، والطاقة، والسياسات النقدية العالمية.

وفيما يلي، نستعرض أحدث أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية، بختام تعاملات الأربعاء.

أقل سعر للدولار اليوم في البنوك

سجّل أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025 في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر هو الأقل بين البنوك، ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في شراء العملة الأمريكية خلال اليوم.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

على الجانب الآخر، جاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل:

49.40 جنيه للشراء

49.50 جنيه للبيع

ليكون البنك الأكثر ارتفاعًا في سعر صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بختام التعاملات:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعد البنك الأهلي من البنوك التي شهدت استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة، مقارنة بارتفاعات محدودة في بعض البنوك الخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، جاء سعر الدولار اليوم بنفس مستويات البنك الأهلي:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعتبر بنك مصر من المؤسسات المصرفية التي تواكب تحركات السوق بدقة، مع الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعد CIB من البنوك التي تقدم خدمات صرف نشطة ومحدثة باستمرار، خاصة لقطاع الشركات والتعاملات الدولية.

سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية بختام الأربعاء 16 يوليو 2025

إليك مقارنة موجزة لأبرز أسعار الدولار اليوم في مجموعة من البنوك المصرية:

البنك الشراء (جنيه) البيع (جنيه) مصرف أبوظبي الإسلامي 49.40 49.50 البنك الأهلي المصري 49.37 49.47 بنك مصر 49.37 49.47 البنك التجاري الدولي CIB 49.37 49.47 بنك QNB الأهلي 49.38 49.48 بنك أبوظبي التجاري 49.38 49.48 بنك saib 49.38 49.48 بنك كريدي أجريكول 49.38 49.48 بنك التعمير والإسكان 49.38 49.48 بنك الإمارات دبي الوطني 49.38 49.48 البنك العربي الأفريقي 49.38 49.48 بنك قناة السويس 49.38 49.48 البنك الأهلي الكويتي 49.38 49.48 المصرف العربي الدولي 49.38 49.48

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

لا تزال تحركات سعر الدولار في السوق المصري مرتبطة بعدة عوامل، منها:

تدفقات العملة الأجنبية من السياحة وقناة السويس والتحويلات.

تطورات أسعار الفائدة في السوق المحلي والعالمي.

تدخلات البنك المركزي المصري في سوق الصرف عند الضرورة.

ويُتوقع أن يشهد سعر الدولار بعض التذبذب خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الإعلان عن مؤشرات اقتصادية جديدة من الفيدرالي الأمريكي وأسعار النفط.