قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اتحاد اليد: طموحنا بلا حدود في مونديال الناشئين.. وثقتي كبيرة في اللاعبين
الاتحاد: مستمرون في سباق الشيوخ بعد حسم الطعون.. ونخوض المعركة بـ 9 مرشحين
مظاهرة لرفض غارات الاحتلال الإسرائيلي في دمشق
صراخ وخوف.. لحظة هروب مراسلة على الهواء خلال القصف الإسرائيلي على دمشق
بلطجة وقيادة بدون رخصة.. اتهامات قادت شهاب بتاع الجمعية للحبس
جنوب أفريقيا في ضيافة شفاء الأورمان.. زيارة إنسانية تضيء قلوب محاربي السرطان
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تطوير قسم رعاية الحالات الحرجة بمستشفى جامعة بنى سويف
سأقاتل لتحقيق البطولات.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة
رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة
بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
وزير الصحة السوري: تأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية استجابة لأحداث السويداء
داخل شقة صديقه.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن في مصر.. ارتفاع جديد وسط ترقب السوق

سعر الدولار
سعر الدولار
خدمات صدى البلد

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات نهاية اليوم، وذلك وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري. وتراوح سعر الشراء بين 49.37 جنيه و49.40 جنيه، في حين بلغ سعر البيع ما بين 49.47 جنيه و49.50 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار وسط ترقّب من المستثمرين والأفراد لتأثيرات العوامل الاقتصادية الإقليمية والعالمية على سوق الصرف، خاصة في ظل تحركات مستمرة بأسعار الذهب، والطاقة، والسياسات النقدية العالمية.

وفيما يلي، نستعرض أحدث أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية، بختام تعاملات الأربعاء.

أقل سعر للدولار اليوم في البنوك

سجّل أقل سعر للدولار اليوم الأربعاء 16-7-2025 في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعد هذا السعر هو الأقل بين البنوك، ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في شراء العملة الأمريكية خلال اليوم.

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

على الجانب الآخر، جاء أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث سجل:

49.40 جنيه للشراء

49.50 جنيه للبيع

ليكون البنك الأكثر ارتفاعًا في سعر صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري بختام التعاملات:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعد البنك الأهلي من البنوك التي شهدت استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار خلال الساعات الأخيرة، مقارنة بارتفاعات محدودة في بعض البنوك الخاصة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، جاء سعر الدولار اليوم بنفس مستويات البنك الأهلي:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعتبر بنك مصر من المؤسسات المصرفية التي تواكب تحركات السوق بدقة، مع الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فقد سجّل سعر الدولار اليوم الأربعاء:

49.37 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويُعد CIB من البنوك التي تقدم خدمات صرف نشطة ومحدثة باستمرار، خاصة لقطاع الشركات والتعاملات الدولية.

سعر الدولار في أبرز البنوك المصرية بختام الأربعاء 16 يوليو 2025

إليك مقارنة موجزة لأبرز أسعار الدولار اليوم في مجموعة من البنوك المصرية:

البنك

الشراء (جنيه)

البيع (جنيه)

مصرف أبوظبي الإسلامي49.4049.50
البنك الأهلي المصري49.3749.47
بنك مصر49.3749.47
البنك التجاري الدولي CIB49.3749.47
بنك QNB الأهلي49.3849.48
بنك أبوظبي التجاري49.3849.48
بنك saib49.3849.48
بنك كريدي أجريكول49.3849.48
بنك التعمير والإسكان49.3849.48
بنك الإمارات دبي الوطني49.3849.48
البنك العربي الأفريقي49.3849.48
بنك قناة السويس49.3849.48
البنك الأهلي الكويتي49.3849.48
المصرف العربي الدولي49.3849.48

توقعات سعر الدولار في الأيام المقبلة

لا تزال تحركات سعر الدولار في السوق المصري مرتبطة بعدة عوامل، منها:

  • تدفقات العملة الأجنبية من السياحة وقناة السويس والتحويلات.
  • تطورات أسعار الفائدة في السوق المحلي والعالمي.
  • تدخلات البنك المركزي المصري في سوق الصرف عند الضرورة.

ويُتوقع أن يشهد سعر الدولار بعض التذبذب خلال الفترة المقبلة مع اقتراب الإعلان عن مؤشرات اقتصادية جديدة من الفيدرالي الأمريكي وأسعار النفط.

سعر الدولار أقل سعر للدولار اليوم أعلى سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري توقعات سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

أنتوني موريس

الخليج السعودي يعزز صفوفه بضم حارس مرمى بطل الدوري البلجيكي

وسام أبو علي

الأهلي: لن نفرط في وسام أبو علي بأقل من 8 ملايين دولار ولم نتلق أية عروض بنفس القيمة

ميمي عبد الرازق

مع السلامة يا حبيبى.. أحمد ناجي ينعي ميمي عبدالرازق

بالصور

يحمى من سرطان البروستاتا.. تعرف على فوائد الشمام

يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام
يحمى من سرطان البروستاتا..تعرف على فوائد الشمام

طريقة عمل سلطة البطاطس الألمانية

طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

فيديو

المتهمين

بسبب لهو الأطفال.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمطرية في القاهرة

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد