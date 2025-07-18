مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

تشهد صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي تطورات متسارعة، في ظل تمسك اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة ورغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الأمريكي توم بوجيرت، فإن نادي كولومبوس لا يزال في مفاوضات مباشرة مع الأهلي، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن النادي الأمريكي يبحث في الوقت ذاته عن خيارات هجومية أخرى، في ظل مرونته المالية وقدرته على تجاوز سقف الرواتب.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من اللاعب أن أبو علي بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى كولومبوس، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين دولار، وهو ما يُعد من أعلى العروض المقدمة للاعب فلسطيني في السنوات الأخيرة.

ورغم الجدية الأمريكية، فإن التأخر في الحسم يعود إلى بعض التفاصيل الإدارية والمالية بين الأهلي والنادي الأمريكي، بينما يواصل كولومبوس الضغط لإغلاق الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الأمريكي.

ويبقى موقف الأهلي من الموافقة النهائية على بيع اللاعب مرهونًا بقبول الشروط المالية والضمانات، خاصة أن أبو علي يُعد أحد العناصر المميزة في قائمة الفريق خلال الفترة الماضية.