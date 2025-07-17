أحمد حسن : حسام حسن جالي في نص الليل بسبب خسارة مباراة بلاي ستيشن

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق عن موقف طريف جمعه مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في احد المعسكرات.

وقال الصقر خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"البلاي ستيشن كان طالع جديد وكان احرف واحد فيه حازم إمام وانا وعبد الستار صبري ".

ويضيف الصقر :"في معسكر بالمكسيك قعدت الاعب حسام حسن وإكسبه كتير لانه كان لسه بيتعلم جديد وجت الساعة 4 الفجر قولتله هنام بقي تعبت ".

وتابع أحمد حسن :"روحت اوضتي وبعد دقيقتين لقيته جاي يقولي ايه مش هنكمل لعب قولتله مش قادر عايز انام وهو مش متقبل فكرة الخسارة".