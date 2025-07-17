الصباحي يعلن اعتزاله التحكيم في الملاعب

أعلن الحكم محمد الصباحي اعتزاله التحكيم عقب مسيره لمدة 21 عاما.

وكتب محمد الصباحي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الحمد لله رب العالمين اليوم نهاية الرحلة وبداية رحلة جديده بإذن الله بعد 21 عامًا من الكفاح والصبر وتحمل المسؤولية في مجال التحكيم أعلن اليوم وبشكل نهائي اعتزال مجال التحكيم، ويشهد الله أنني ما من لحظة قضيتها في الملاعب إلا بنية تحقيق العدل بين الجميع، أخطأت وأصبت فالخطأ كان بدون عمد والتوفيق في القرارات من الله سبحانه وتعالي أغادر الملاعب اليوم وأنا فخور بكل ما حققته للتحكيم المصري وأتمني من الله أن أكون تركت أثرًا طيبًا يذكر وسيرة نظيفة تحترم".

وأضاف “وداعاً للملاعب وشكرا لكل من كان جزء من رحلتي”