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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس الأهلي يفتتح البوابة الجديدة بمقر الجزيرة

مجلس إدارة النادي الأهلي
مجلس إدارة النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

افتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، البوابة الشرقية الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي.

حضر مراسم الافتتاح كل من: طارق قنديل ومحمد الجارحي ومي عاطف أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وخالد مرسي مدير مقر الجزيرة، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وشركة الأهلي للمنشآت، ولجنة التخطيط.

ويعد افتتاح البوابة الشرقية بمقر النادي بالجزيرة استكمالًا لسلسلة من الافتتاحات للعديد من المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية، وفقًا للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كافة المستويات. 
وتضاهي البوابة الشرقية البوابات التي تم افتتاحها في جميع أفرع الأهلي، وتتميز بتفردها التاريخي، باللون الأحمر المميز ويتصدر ها النسر العملاق.

النادي الأهلي مجلس الاهلي محمود الخطيب شخصية الاهلي سعد شلبي

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