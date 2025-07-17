حرمان عضو مجلس إدارة الزمالك من دخول الملاعب 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه

تلقى النادي الأهلي اليوم خطابًا من اتحاد الكرة، جاء فيه أن لجنة الانضباط والقيم والأخلاق قررت في جلستها المنعقدة يوم الإثنين الماضي تغريم هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، خمسين ألف جنيه وحرمانه من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك في ضوء الشكوى التي تقدم بها النادي ضد تجاوزات هاني شكري بحق الأهلي وجماهيره بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

