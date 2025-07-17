الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

يستعد أحمد حسام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخضوع لجراحة الرباط الصليبي خلال الأسبوع المقبل، وذلك بأحد مستشفيات القاهرة، تحت إشراف الدكتور أحمد رزق، المتخصص في جراحات العظام والإصابات الرياضية.

ويقوم مسؤولو نادي الزمالك حالياً بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية، التي جاءت بعد تأكد إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أورانج الودية الأخيرة.

وكان فريق الزمالك قد أعلن رسمياً إصابة أحمد حسام، ضمن استعداداته للموسم الجديد، حيث يقيم الفريق معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ يوم الثلاثاء الماضي، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى 27 يوليو الجاري، على أن يخوض الفريق خلاله ثلاث مباريات ودية أمام أندية رع، والشمس، ووادي دجلة.