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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا للموسم الجديد .. قائمة بيراميدز في معسكر تركيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد.

وتسافر البعثة مساء اليوم على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق وصولا إلى أسطنبول ومنها إلى مدينة إزميت التي تحتضن المعسكر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - محمود صابر

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٢٩ يوليو الجاري، ويتخلله ٣ مباريات متدرجة القوة.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش يورتشيتش نادي بيراميدز بيراميدز معسكر تركيا

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