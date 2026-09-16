طارق فهمي: مصر تضع القضية الفلسطينية في مقدمة المشهد الدولي.. وزيارة عباس رسالة تنسيق

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الزيارة تأتي في إطار "استئناس برأي الرئيس قبل ذهاب الرئيس محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مؤكداً أنها زيارة مهمة سيلقي فيها عباس كلمته نهاية الشهر الجاري، وسيتعرف خلالها على مجمل التطورات المستجدة في القضية الفلسطينية.

وأوضح فهمي، في برنامج 90 دقيقة، أن مصر رأت تفاصيل كثيرة خلال الأسبوع الأخير متعلقة بالفصائل الفلسطينية، بما في ذلك لقاءات على مستوى نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ وماجد فرج رئيس الاستخبارات العامة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التحركات هو "تصميم القاهرة على أن يكون هناك أفق لما يجري في غزة، والانتقال للمرحلة الثانية".

وكشف أستاذ العلوم السياسية عن وجود ضغوطات من المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف بشأن ما وصفها بـ"العناصر الخمسة عشر" ضمن بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن إسرائيل تحفظت عليها.

وأشار إلى أن المشهد قد يستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أشهر، بين الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة، وقد تمتد لفترة أطول، مما يستلزم "تنفيذاً مصرياً-فلسطينياً على أعلى مستوى" سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وحذر فهمي من أن ما يجري في الضفة الغربية "يمثل إشكالية كبيرة" في ظل اعتداءات المستوطنين، واستمرار عمليات الاستيطان، والتصميم على تنفيذ مخططات استيطانية توسعية.

رغم انشغال الأوساط السياسية بالانتخابات الإسرائيلية، أكد فهمي أن مصر تواصل تحركاتها على عدة مسارات: إعادة تقديم القضية الفلسطينية للمحافل الدولية، واتصالات مع الجانب الأمريكي ومع مبعوثي السلام الدوليين.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أشار إلى وجود "تهيئة لتقدم" برعاية مصرية، ولقاءات فصائلية جرت خلال الأسابيع الماضية، وقال: "مصر تتحرك تجاه الجميع"، مشيراً إلى لقاءات تالية مع حركة فتح.

وشدد فهمي على أن القضية الآن تتمثل في "الضغط على إسرائيل للقبول بالانتقال إلى المرحلة الثانية" من خطة السلام الأمريكية، والمضي في تنفيذ الخطة المكونة من 20 بنداً، مع تفاهمات متعلقة بالبنود الخمسة عشر المكملة للخطة.

واختتم بالقول إن الرئيس الفلسطيني "استمع ونقل رسالة إلى السيد الرئيس بمجريات الأوضاع في الضفة"، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مصرياً-فلسطينياً قبل التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تحرص مصر على أن تكون كلمة الرئيس السيسي متضمنة دائماً تأكيداً على القضية الفلسطينية وحل الدولتين.