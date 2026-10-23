الأوضاع كارثية في تعز.. عبد الملك اليوسفي يكشف تطورات الداخل اليمني

أكد الكاتب الصحفي اليمني عبد الملك اليوسفي أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن تشهد تدهورًا حادًا، في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي واتساع نطاق الاحتياجات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مدينة تعز تواجه حصارًا ومعاناة متزايدة.

وأوضح اليوسفي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الداخل اليمني يواجه أوضاعًا بالغة الصعوبة، مع تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية ودعم جهود الاستقرار في البلاد.

ووصف الكاتب الصحفي اليمني الأوضاع داخل اليمن بأنها «كارثية»، مشيرًا إلى تدهور الأمن الغذائي واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في مدينة تعز التي تعاني من الحصار وتفاقم الأوضاع المعيشية.

ولفت إلى أن استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية يزيد من صعوبة الأوضاع الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير المساعدات اللازمة للسكان المتضررين.

اليوسفي: استقرار الأوضاع الأمنية في السعودية

وفي سياق حديثه عن التطورات الأمنية في المنطقة، أكد اليوسفي أن الأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية مستقرة، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية السعودية حققت، نسبة اعتراض بلغت نحو 98% من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة.

وأوضح أن الهجمات التي تستهدف المرافق المدنية تمثل تهديدًا أمنيًا، لافتًا إلى دور منظومة الإنذار المبكر وإجراءات الحماية المدنية في رفع مستويات الأمان والحد من المخاطر.

قوة الاقتصاد السعودي في مواجهة تداعيات الهجمات

وأشار اليوسفي إلى أن الاقتصاد السعودي لم يشهد اضطرابات كبيرة نتيجة الهجمات، مرجعًا ذلك إلى قوة الموارد المالية والاستثمارات المحلية، وفقًا لتصريحاته خلال اللقاء.

اليوسفي يتحدث عن ارتباط الصراع اليمني بالتنافس الإقليمي

وفيما يتعلق بالتطورات العسكرية في اليمن، قال اليوسفي إن الحوثيين يتلقون دعمًا وقيادة من عناصر مرتبطة بإيران، معتبرًا أن التطورات العسكرية تعكس تشابك الصراع اليمني مع التنافس الإقليمي.

واختتم حديثه بالتأكيد على تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية ودعم الاستقرار في اليمن، في ظل استمرار التدهور الأمني والمعيشي الذي يفاقم معاناة السكان.