مينا عطا: عمرو دياب ظاهرة فنية تستحق الدراسة وحبيت ألبومه بالكامل

أشاد الفنان مينا عطا بالألبومات الغنائية التي طُرحت خلال موسم الصيف، ومن بينها ألبومات رامي صبري ورامي جمال وتامر حسني وعمرو دياب وتامر عاشور ولطيفة، مؤكدًا إعجابه بالأعمال الغنائية التي قدمها النجوم الذين نشأ الجمهور على الاستماع إلى أغانيهم.

وقال مينا عطا، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، إن عمرو دياب ظاهرة فنية تستحق الدراسة، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة لا تزال تحب أغانيه وتتفاعل معها، كما أعرب عن إعجابه بألبومه الغنائي بالكامل، خاصة أغنية «لولا البنات يا ولا».

وأضاف مينا عطا أن موسم الصيف شهد طرح مجموعة من الألبومات المميزة لعدد من نجوم الغناء، لافتًا إلى أن أعمالهم حققت نجاحًا كبيرًا، وأن الجمهور لا يزال مرتبطًا بالأغاني التي يقدمها هؤلاء النجوم.