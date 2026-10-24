يمتلك قدرات جيدة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من ضم لاعب المغرب الفاسي

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن موقف النادي الأهلي من التعاقد مع أسامة نور الدين، لاعب وسط المغرب الفاسي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل بحث النادي عن تدعيم مركز محور الارتكاز الدفاعي.

وأوضح أمير هشام أن مسؤولي الأهلي تابعوا اللاعب المغربي خلال الفترة الماضية، وأبدوا إعجابًا بإمكاناته، ويرون أنه يمتلك قدرات جيدة قد تجعله خيارًا مناسبًا للفريق، إلا أن ذلك لم يتطور حتى الآن إلى تحرك رسمي لضمه.

وأضاف أن الأهلي يميل إلى التعاقد مع لاعب إفريقي آخر لتدعيم خط الوسط، مع وجود احتمالية للتوجه إلى لاعب من خارج القارة الإفريقية لشغل مركز محور الارتكاز الدفاعي، وفقًا لاحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك تحفظات داخل النادي بشأن التعاقد مع أسامة نور الدين، في ظل وجود أصوات تفضل عدم التوسع في سوق اللاعبين المغاربة خلال الفترة المقبلة، والاكتفاء بالعناصر المغربية الموجودة حاليًا داخل الفريق.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لم يتخذ أي خطوات فعلية للتعاقد مع أسامة نور الدين حتى الآن، رغم متابعته وإبداء بعض مسؤولي النادي إعجابهم بإمكاناته، لتظل الصفقة غير مطروحة بصورة جدية في الوقت الحالي.