500 ألف دولار.. الأهلي يخطط لضم مدافع الزمالك السابق من لودوجوريتس البلغاري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة في تحركات إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق ولاعب لودوجوريتس البلغاري، خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي للفريق بعناصر مميزة.

تحرك جديد من الأهلي لخطف حسام عبد المجيد

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تدرس إتمام الصفقة مقابل 500 ألف دولار، من خلال صيغة تعاقدية تتضمن انتقالًا نهائيًا لأحد اللاعبين إلى النادي البلغاري، إلى جانب إعارة ثنائي من العناصر الشابة بالأهلي، ضمن بروتوكول تعاون يجري بحثه بين الناديين.

وأضاف أن محمد عبد الله، جناح الأهلي الشاب، يأتي ضمن أبرز الأسماء المرشحة للخروج على سبيل الإعارة إلى لودوجوريتسذءء، بهدف اكتساب الخبرات والاحتكاك بالكرة الأوروبية، مع تضمين الاتفاق بندًا يمنح الأهلي نسبة 25% من عائد إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وأشار المصدر إلى وجود مقترح آخر لحسم الصفقة، يتمثل في شراء حسام عبد المجيد مقابل مليون و500 ألف دولار، حال تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة التي تجمع بين المقابل المالي وانتقال ا,للاعبين والإعارات.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الوصول لصيغة مناسبة لإتمام الصفقة، بما يحقق أهداف النادي في تدعيم صفوف الفريق، مع منح العناصر الشابة فرصة خوض تجارب احترافية خارجية والاستفادة من التعاون مع الأندية الأوروبية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المفاوضات لا تزال في مرحلة دراسة التفاصيل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة.

