فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة حول إمكانية مشاركة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال خلال النسخة المقبلة في حال قرر مسؤولي فيفا زيادة عدد الأندية وهذا يأتي لتصنيف النادي الأهلي المتقدم في قارة أفريقيا، إلا أن فيفا حسمت الأمر.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2025 هي النسخة الثانية من البطولة السنوية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتجمع أبطال القارات الست في مواجهة مباشرة لتحديد بطل العالم للأندية.

نظام بطولة كأس الإنتركونتيننتال

تُقام البطولة العالمية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتتوزع الأندية المشاركة على مراحل مختلفة بناءً على تصنيف القارات:

الدور الأول: يلتقي بطل دوري أبطال إفريقيا مع بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الدور الثاني: يواجه الفائز من الدور الأول بطل دوري أبطال آسيا، بينما يتقابل بطل كوبا ليبرتادوريس مع بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

نصف النهائي: يلتقي الفائزان من الدور الثاني لتحديد المتأهل إلى النهائي.

النهائي: يواجه الفائز من نصف النهائي بطل دوري أبطال أوروبا.

هذا النظام يمنح بطل أوروبا أفضلية بالتأهل مباشرة إلى النهائي، بينما تتنافس بقية الأندية على الوصول إليه.

الأندية المتأهلة لكأس الإنتركونتيننتال

تأهلت 4 أندية بشكل رسمي لبطولة كأس انتركونتيننتال حتى الآن من ضمنها بيراميدز (بطل إفريقيا):

باريس سان جيرمان (فرنسا): بطل دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

بيراميدز (مصر): بطل دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

أوكلاند سيتي (نيوزيلندا): بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2025.

الأهلي (السعودية): بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025.

موعد إقامة بطولة الإنتركونتيننتال

من المقرر أن تُقام البطولة العالمية في ديسمبر 2025، وتحديدًا في الفترة من 10 إلى 17 ديسمبر. ستُقام المباريات الثلاث الأخيرة في مكان محايد، لم يُعلن عنه بعد.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز بطل إفريقيا نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، وفي حال الفوز، يطير إلى السعودية لمواجهة الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا.

هل يشارك الأهلي في الإنتركونتيننتال؟

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل بشأن مشاركة النادي الأهلي في كأس إنتركونتيننتال رفقة بيراميدز خلال النسخة المقبلة في ظل الأنباء الخاصة بزيادة عدد الأندية خلال النسخة الجديدة.

وبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإنه لا يوجد أي جديد في نظام النسخة الحالية كما لا يوجد أي قرار بزيادة عدد الأندية خلال النسخة الجديدة من بطولة إنتركونتيننتال، حيث ستكون النسخة الجديدة بمشاركة بيراميدز وأهلي جدة وبطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية أووكلاند سيتي».