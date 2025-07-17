شحن وتسخين ... رسالة من شوبير لمسئولي الأهلي والزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، رسالة مهمة لمسؤولي الأهلي والزمالك بشان الصفقات.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن فكرة تقديم الصفقات فكرة جيدهطة ورائعة، والجماهير تنتظرها والفيديو هنا والإبداع هنا و هناك، وكان الأهلي بيقدم صفقات تنال رضا الأهلاوية وتقابل بغضب من جماهير الزمالك بسبب وجود تلميحات هنا وإشارات هناك.

وتابع شوبير: "بدأت القصة بأشرف بن شرقي في تقديمه وجماهير الزمالك قالوا ده فيها اسقاط عليهم وبعد كده الزمالك قدم المدرب الجديد يانيك فيريرا بيصوب مش عارف أيه ناحية أيه، فبدأنا نعمل حاجات تعمل دوشة تعمل مناوشات إحنا مش ناقصين ماشي قدّم صفقاتك زي ما انت عايز، بس بهدوء، وعجبني جدًا تقديمة محمد بن رمضان كانت مستوحاة من التراث التونسي القديم وتقديمة محمد شريف واستعادة ذكريات الماضي وتقديمة ناصر منسي في الزمالك وهو بيستعرض كتاب هدافي الزمالك وأساطيره"

وأضاف “أتمنى الفترة اللي جاية من نفسنا نطلع مبادرات داخلية ذاتية مش لازم كل شوية يبقى فيها شحن وتسخين للأجواء اللي بيحصل ده كثير، إحنا محتاجين شوية هدوء في الرياضة ياريت ده يحصل”