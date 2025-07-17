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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إحباط في الزمالك بسبب تعثر صفقة نجم بتروجت

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن شعور بالإحباط لدى جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، تجاه إدارة نادي بتروجت، وذلك بسبب تمسك الأخير بعدم التفريط في خدمات اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب الفريق الأول.

وقال المصدر إن الزمالك تقدم بعدة محاولات رسمية للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن جميعها قوبلت بالرفض من جانب مسئولي النادي البترولي.

كما أوضحت التقارير أن سيد عيد، المدير الفني لبتروجت، أبدى هو الآخر غضبًا من سير الأمور في ملف اللاعب، ما يُعقّد من إتمام الصفقة، ما لم يطرأ أي تغيير في موقف النادي خلال الأيام المقبلة.

نادي الزمالك جون إدوارد نادي بتروجيت الزمالك حامد حمدان

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