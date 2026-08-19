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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن شرقي في الهجوم .. عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام برشلونة بـ كأس خوان جامبر

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
حمزة شعيب

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس «خوان جامبر».
 

تشكيل الأهلي أمام برشلونة

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، هادي رياض، عمرو الجزار، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة.

ويسعى الأهلي إلى تقديم مباراة قوية أمام برشلونة، في ظل استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث ركز الجهاز الفني خلال التدريبات الأخيرة على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب التنظيم الدفاعي واستغلال المساحات.

في المقابل، يأمل برشلونة في الاستفادة من المواجهة للوقوف على جاهزية لاعبيه قبل بداية الموسم، إلى جانب منح جماهيره فرصة مشاهدة العناصر الأساسية والصفقات الجديدة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وكان الحسين عموتة قد عقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي داخل فندق الإقامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت إسبانيا، قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وشهدت المحاضرة شرح عدد من التعليمات الفنية والتكتيكية، إلى جانب توضيح أسلوب التعامل مع مجريات المباراة، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة وتحقيق أكبر استفادة فنية من مواجهة برشلونة.

موعد عودة بعثة الأهلي

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مدينة برشلونة في تمام الساعة الواحدة صباح الخميس، عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وتتوجه حافلة الفريق من ملعب «سبوتيفاي كامب نو» إلى المطار، تمهيدًا لبدء رحلة العودة إلى القاهرة وفق البرنامج المحدد للبعثة.

الأهلي بن جديدة برشلونة كأس خوان جامبر

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