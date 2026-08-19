تضامن الغربية: تركيب 1500 وصلة مياه شرب لأسر من الأولى بالرعاية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، نجاح جمعية الأورمان فى تركيب 1500 وصلة مياه شرب لأسر من الأولى بالرعاية بمراكز محافظة الغربية، تحت إشراف المديرية.

دعم تضامن الغربية

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تحرك تنفيذي عاجل

فضلًا عن التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

دعم المؤسسات التنموية

وأكد الدكتور عصام عبدالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.