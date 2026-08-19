بدء عزاء الفنان عمرو محمد علي بالشيخ زايد

بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل عمرو محمد علي بالمجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد ، ومن المقرر أن يتوافد عدد كبير من النجوم لتقديم واجب عزاء.

وفاة عمرو محمد علي

ورحل الفنان عمرو محمد علي عن عالمنا الإثنين 17 أغسطس 2026، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، إثر سنوات من المعاناة مع مرض التصلب المتعدد، الذي أثر على قدرته على الحركة وأبعده عن الساحة الفنية لسنوات.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عمرو محمد علي

كشف شقيق الفنان الراحل، أحمد، أن الحالة الصحية لعمرو محمد علي شهدت تدهورًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، قبل أن تتفاقم حالته بصورة مفاجئة.

وأوضح أن الفنان الراحل أصبح غير قادر على الوقوف أو الحركة بمفرده، كما امتنع عن تناول الطعام والشراب خلال الفترة الأخيرة، قبل أن يفارق الحياة .

وتأتي وفاة عمرو محمد علي بعد أيام قليلة فقط من حديثه عن تحسن حالته الصحية، إذ كان قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أنه أصبح أفضل، وأنه يحصل على الجرعة العلاجية الخاصة به بصورة منتظمة، وكان يتلقى حقنة كل شهرين لتخفيف شدة الأعراض.