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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يواصل اكتساح قوائم الاستماع.. لولا البنات رقم 1 في قائمة MENA بمصر

عمرو دياب
عمرو دياب
تقى الجيزاوي

يواصل النجم الكبير عمرو دياب فرض سيطرته على قوائم الاستماع في مصر، بعدما حافظت أغنية «لولا البنات» على صدارة قائمة MENA الرسمية في مصر، لتحتل المركز الأول، بالتزامن مع وجود 8 أغنيات أخرى من ألبومه الأخير «حبيتك» ضمن قائمة أفضل 20 أغنية في مصر.

ويكشف هذا الرقم الجديد عن حجم النجاح الذي يحققه ألبوم «حبيتك» منذ طرحه، حيث لا تقتصر المنافسة على أغنية واحدة، وإنما يفرض عمرو دياب حضورًا واسعًا داخل القائمة من خلال غالبية أغنيات الألبوم، في تأكيد جديد على قدرته على تصدر الاستماع بأكثر من عمل في الوقت نفسه.

وتأتي «لولا البنات» في المركز الأول، لتواصل الأغنية رحلة نجاحها منذ طرح الألبوم، بعدما تصدرت قوائم الاستماع عقب إطلاق «حبيتك»، كما حقق الفيديو كليب الخاص بها صدارة تريند يوتيوب في الشرق الأوسط وعدد من الدول العربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وليبيا.

ويؤكد استمرار أغاني «حبيتك» في المراكز المتقدمة أن نجاح الألبوم لم يكن مجرد حالة مرتبطة بصدوره، وإنما ظاهرة استماع مستمرة، خاصة أن الألبوم سبق أن تصدر قوائم أنغامي في 8 دول عربية، هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عُمان والسودان، كما تصدرت أغانيه قائمة أعلى 100 أغنية مصرية على Apple Music، بينما تصدر عمرو دياب قوائم الاستماع على Spotify في مصر، وحقق «جيتلك» المركز الأول في تريند YouTube Music.

ويضيف استمرار «لولا البنات» في صدارة الاستماع، مع وجود 8 أغنيات أخرى من «حبيتك» ضمن أفضل 20 أغنية في مصر، فصلًا جديدًا إلى سلسلة الأرقام التي يحققها عمرو دياب، الذي يواصل الحفاظ على حضوره في القمة عبر أجيال متعاقبة، مؤكدًا أن تجربة «الهضبة» لا تعتمد على نجاح أغنية واحدة، وإنما على قدرة متواصلة على صناعة أعمال تتصدر المشهد وتنافس في أكثر من اتجاه وفي أكثر من منصة.

عمرو دياب أغنية «لولا البنات» قائمة MENA الرسمية في مصر

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