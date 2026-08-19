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شاهد الآن الأهلي ضد برشلونة.. القنوات الناقلة وتردد أون سبورت الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد الآن الأهلي ضد برشلونة.. القنوات الناقلة وتردد أون سبورت الجديد

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
حمزة شعيب

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني، المقامة مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات بطولة كأس «خوان جامبر» الودية.

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، كونها تجمع الأهلي بطل إفريقيا مع برشلونة على ملعبه، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

تُذاع مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة ON Sport Plus، بعدما حصلت شبكة «أون سبورت» على حقوق بث المواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق «أون سبورت» الرقمي.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، و8 مساءً بتوقيت إسبانيا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

معلق مباراة الأهلي وبرشلونة

يتولى التعليق على المباراة أيمن الكاشف ومؤمن حسن عبر القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.

تردد أون سبورت الجديد على نايل سات

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11977
  • الاستقطاب: رأسي V
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD

ويتيح التردد استقبال عدد من قنوات شبكة أون سبورت، ومن بينها ON Sport Plus وON Sport Max.

تردد أون سبورت على عرب سات

  • التردد: 12379
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6
  • الجودة: HD
الأهلي برشلونة كأس خوان جامبر

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