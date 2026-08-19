مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة

خطفت الفنانة مي سليم أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضائها عطلتها الصيفية، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا وإعجابًا من محبيها.

ونشرت مي سليم الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وظهرت بإطلالة صيفية أمام البحر، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون البرتقالي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وتفاعل الجمهور مع صور مي سليم، حيث جاءت أبرز التعليقات: «قمر أوي»، «شكلك تحفة»، «أجمل واحدة»، «الجمال عدى الكلام»، و«إيه العسل ده».

آخر أعمال مي سليم

وكانت آخر أعمال الفنانة مي سليم مشاركتها في مسلسل «السجل الأسود»، إلى جانب عدد من النجوم، بينهم خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، ومحمد نجاتي.

والمسلسل من تأليف ياسر بدوي، وإخراج جميل جميل المغازي.