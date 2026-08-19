إليسا وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي بالعلمين الجديدة 21 أغسطس

تستعد النجمة اللبنانية إليسا والفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي مشترك، يوم الجمعة 21 أغسطس، على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات «يلا ساحل» للموسم الصيفي لعام 2026.



ويجمع الحفل بين إليسا وتامر عاشور في أمسية غنائية منتظرة، يقدم خلالها النجمان باقة من أشهر أغانيهما التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية، إلى جانب عدد من أعمالهما الحديثة، وسط أجواء تجمع بين الأغاني الرومانسية والطابع الجماهيري.



وتعد مشاركة إليسا في الحفل إضافة مميزة إلى فعاليات الموسم الصيفي، خاصة مع حضورها الجماهيري الواسع في مصر والوطن العربي، بينما يحظى تامر عاشور بقاعدة جماهيرية كبيرة، بفضل أعماله الغنائية التي حققت نجاحًا لافتًا وانتشارًا واسعًا.



ويأتي الحفل ضمن برنامج فعاليات «يلا ساحل» بمدينة العلمين الجديدة، الذي يشهد خلال موسم صيف 2026 مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء، في إطار الحراك الفني والترفيهي الذي تشهده المدينة خلال شهر أغسطس.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع اجتماع إليسا وتامر عاشور في ليلة غنائية واحدة، تجمع بين الرومانسية والإحساس والأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا لدى الجمهور.