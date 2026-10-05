«الصحة»: تقديم خدمات التأمين الطبي لـ239 من المشاركين في منتدى أفريقيا بالعلمين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح خطة التأمين الطبي لمنتدى أفريقيا GO 63، الذي عُقد بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026، حيث تم التعامل مع 239 حالة طبية بكفاءة عالية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن العيادات الطبية في مقر المؤتمر والعيادات المتنقلة تعاملت مع 230 حالة، منها 229 حالة في العيادات الثابتة بالمقر وحالة واحدة عبر العيادات المتنقلة.

وأوضح أن هذه الحالات شملت 33 مشاركًا في المنتدى و197 من غير المشاركين.

تعاملت المستشفيات مع 9 حالات إضافية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الخدمات الطبية المقدمة للمشاركين استفاد منها 8 مواطنين مصريين و25 من الضيوف الأجانب، فيما تعاملت المستشفيات مع 9 حالات إضافية، بواقع 4 حالات في مستشفى وادي النطرون و5 حالات في مستشفى العلمين النموذجي، وشملت هذه الحالات 6 مشاركين و3 من غير المشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة، أن خطة التأمين الطبي سارت بشكل منظم وفعال، مع انتظام عمل الفرق الطبية ونقاط التأمين والتنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، مما أسهم في سرعة الاستجابة وتقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة.