الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب موافقة مجلس النواب ، على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة.

وأحال رئيس النواب، تقرير اللجنة العامة، إلى اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها النواب:

أشرف الشيحي

علاء فؤاد

إبراهيم المصري

ماجدة بكري

صلاح فوزي

علي أيوب

طارق الطويل

أحمد فايد

حنان أمين

علي خليفة

وطالب رئيس النواب، اللجة الخاصة لعقد أول الاجتماعات يوم الأربعاء المقبل لدراسة تقرير اللجنة العامة، للعرض على الجلسة العامة.