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عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة

الحاجة عطيات
الحاجة عطيات
إبراهيم الهواري

شيع أهالي قرية تل بني تميم التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم، جثمان الحاجة عطيات السيد الجمل، التي توفيت عن عمر تجاوز 107 أعوام، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وأهالي القرية، الذين حرصوا على المشاركة في تشييعها وأداء صلاة الجنازة عليها.


وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الراحلة، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير، وسط الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته


وبحسب رواية أسرتها، فقد اتسمت حياة الحاجة عطيات بالحرص على الطاعة والعبادة، وكانت حريصة طوال سنوات عمرها على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وكثيرة الذكر لله، كما أدت فريضتي الحج والعمرة عدة مرات، وهو ما ظل جزءا أساسيا من حياتها التي وصفها أفراد أسرتها بأنها كانت حافلة بالطاعة والعمل الصالح.


وتركت هذه الحياة الدينية أثرا واضحا في نفوس أبنائها وأحفادها، الذين ظلوا يرون فيها نموذجًا للالتزام والحرص على أداء العبادات، إلى جانب ما كانت تتمتع به من هدوء وسيرة طيبة بين من عرفوها من أهالي القرية.


أم كرست سنوات عمرها لتربية أبنائها


لم تكن رحلة الحاجة عطيات مرتبطة بالعبادة فقط، وإنما كانت الأسرة تمثل محورا أساسيا في حياتها، حيث كرست سنوات طويلة من عمرها لتربية أبنائها ورعايتهم، حتى تمكنوا جميعا من الحصول على مؤهلات تعليمية.


ومع مرور السنوات، اتسعت عائلتها وأصبح لها أبناء وأحفاد، وظلت حاضرة بينهم باعتبارها كبيرة الأسرة، التي يجتمع حولها الجميع ويستمدون منها مشاعر الأمان والدفء العائلي.


وتؤكد أسرتها أن الحاجة عطيات كانت مصدرًا دائمًا للحب والحنان والبركة، وأن وجودها بينهم طوال هذه السنوات كان يمثل قيمة كبيرة، خاصة مع ما تحمله من ذكريات وتجارب عايشت خلالها أجيالًا متعاقبة من أبناء العائلة وأهالي القرية.


وعلى مدار أكثر من قرن، عاصرت الحاجة عطيات العديد من التحولات والأحداث التي مرت بها الحياة في القرية والمجتمع، وشهدت تغيرات كبيرة في شكل الحياة ووسائل المعيشة، كما عاصرت أجيالا متتالية من أفراد أسرتها.
وكانت سنوات عمرها الطويلة تحمل معها الكثير من الذكريات التي بقيت حاضرة في أحاديث أبنائها وأحفادها، الذين يستعيدون اليوم مواقفها وذكرياتهم معها بعد رحيلها.


حزن في تل بني تميم


وفور نبأ وفاتها، خيمت حالة من الحزن على أسرة الحاجة عطيات وأهالي قرية تل بني تميم، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرتها الطيبة وحياتها الطويلة بين أبناء القرية.


وأكد أفراد أسرتها أن رحيلها يمثل فقدانًا كبيرًا لهم، بعدما اعتادوا على وجودها بينهم لسنوات طويلة، فيما تحولت ذكرياتها ومواقفها إلى إرث عائلي سيظل حاضرا في نفوس أبنائها وأحفادها.


وهكذا أسدلت الحاجة عطيات السيد الجمل الستار على رحلة عمر امتدت إلى 107 أعوام، قضت جانبا كبيرا منها في رعاية أسرتها والحرص على الطاعة والعبادة، قبل أن ترحل تاركة خلفها أبناء وأحفادًا يحملون ذكراها وسيرتها الطيبة.

القليوبية شبين القناطر محافظة القليوبية الحاجة عطيات تل بنى تميم

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