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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. عمر الفايد ينتقل إلى فروسينوني الإيطالي حتى 2030

عمر فايد
عمر فايد
يارا أمين

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الأربعاء، انتقال مدافعه المصري عمر الفايد إلى صفوف فروسينوني الإيطالي بشكل نهائي، ليضع اللاعب حدًا لمسيرته مع النادي التركي التي بدأت في عام 2023.

وكشف فروسينوني، في بيان رسمي عبر موقعه، عن إتمام التعاقد مع المدافع المصري، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات، حتى يونيو 2030.

ويستعد فروسينوني لانطلاق مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث يلتقي مع يوفنتوس يوم الأحد المقبل، في أولى مباريات الفريق بعد عودته إلى منافسات الكالتشيو.

وأشار فنربخشة إلى أن عمر الفايد خاض خلال فترة وجوده مع الفريق عدة تجارب على سبيل الإعارة، بعدما لعب ضمن صفوف نوفي بازار الصربي، وبيرشوت البلجيكي، وأروكا البرتغالي.

ومن جانبه، تمنى النادي التركي التوفيق للمدافع المصري في تجربته الجديدة، مؤكدًا أن انتقاله إلى فروسينوني يمثل محطة جديدة في مسيرته الاحترافية، وبداية مشواره في الدوري الإيطالي

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