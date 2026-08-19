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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: الكينج ماكانش مجرد صوت بيغني.. كان له حضور في السينما كمان

الكينج
الكينج
رحمة سمير

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن الفنان محمد منير لم يكن مجرد صوت يقدم الأغنيات، وإنما امتلك حضورًا فنيًا متكاملًا امتد إلى السينما والأفلام، إلى جانب تجربته الغنائية، مشيرة إلى أن مسيرته الفنية تضمنت أعمالًا سينمائية عديدة، من بينها «علي بابا»، و«المصير»، و«عرق البلح»، و«ضى الأخير».

وأشارت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى فيلم «حكايات الغريب»، الذي وصفته بأنه كان عملًا مهمًا، موضحة أنها شاهدته وأنه تناول الحرب وحرب الاستنزاف. وأضافت أن كل ما قدمه محمد منير يحمل شكلًا ومعنى وصوتًا وإحساسًا مختلفًا، مؤكدة أن لديه عاطفة وحنية مميزة جدًا في صوته.

وشددت على أن محمد منير فنان وطني جدًا، موضحة أن حب الوطن لا يقتصر على العلم، وإنما يمتد إلى القوة الناعمة المتمثلة في الفن والغناء والتمثيل والإعلام والصحافة، قائلة إن «كل حاجة، الصحافة، ده بيبني وطن».

وأكدت أن لمحمد منير مواقف وطنية ومجتمعية كثيرة، ولا تزال حاضرة حتى اليوم، لافتة، إلى أن محمد منير لا يزال يحظى باهتمام الأجيال الجديدة، موضحة أن الشباب يكتشفونه اليوم من جديد، وأن الفنان لا يشعر بالضيق عندما يستمع الشباب إلى أغاني الجيل الحالي، بل يكتشف بدوره هؤلاء الفنانين.

وذكرت، أن الشاب قد يجد فنانًا يصبح «المفضل» الخاص به، أي أكثر الفنانين الذين يحبهم أو يختارهم ضمن المفضلين لديه، مؤكدة أن محمد منير «ما بيختلفش عليه اتنين».

بسمة وهبة الكينج السينما المحور 90 دقيقة

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